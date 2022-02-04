S7 Airlines расширяет полетную программу из российских регионов в Таиланд

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на прямые рейсы из Новосибирска в Краби (провинция в Таиланде) с 23 февраля, сообщает пресс-служба компании.

"Полеты будут выполняться раз в неделю по средам, начиная с 23 февраля. Рейс вылетает из Новосибирска в 00:15 и прилетает в Краби в 08:15 по местному времени. Обратный рейс вылетает также в среду в 9:40 и приземляется в аэропорту Толмачево в 17:35" - говорится в сообщении.

Авиакомпания также осуществляет рейсы из Новосибирска и Иркутска в Пхукет и Бангкок. В Пхукет также возможны полеты из Владивостока и Улан-Удэ.

Ранее S7 Airlines сообщила о рейсах в Бангкок из регионов России. Так, в декабре были открыты перелеты из Хабаровска, Новосибирска, Красноярска, Владивостока и Иркутска.