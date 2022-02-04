Эксперт считает, что ЦБ 11 февраля повысит ключевую ставку до 9,5%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Банк России на заседании 11 февраля вновь повысит ключевую ставку с нынешних 8,5% годовых сразу на 100 базисных пунктов (б. п.), как и в декабре, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Причиной тому является отсутствие признаков замедления инфляции, сообщает пресс-служба SberCIB Investment Research.

"Мы ожидаем, что в следующую пятницу Банк России повысит ключевую ставку на 100 б. п., до 9,5%. Главная причина для такого решения - отсутствие улучшения инфляционных показателей", - пояснил Рапохин.

Повышение ставки на 150 б. п. - это маловероятный сценарий, так как прогнозируемое повышение на 100 б. п. - и так очень большой шаг для ЦБ, добавили в компании. "Обычно ЦБ меняет ставку на 25 б. п. Кроме того, на валютном рынке наблюдается некоторая стабилизация и поэтому, с учетом снижения рисков для финансовой стабильности, вполне вероятно, что ЦБ повысит ставку только на 100 б. п.", - добавил он.

При этом регулятор может обозначить, сколько будет длиться пауза в покупках валюты - их приостановка была одним из главных факторов восстановления курса рубля в последние дни.

В SberCIB Investment Research также полагают, что дальнейшем регулятор повысит ставку в этом году еще хотя бы один раз. "В базовом сценарии мы предполагаем, что на мартовском заседании он поднимет ее на 50 б. п. Скорее всего, ЦБ замедлит темп повышения, поскольку инфляция в марте все же должна замедлиться. Тем не менее, совершенно исключать возможность того, что в марте он снова повысит ставку на 100 б. п., нельзя - риски того, что инфляция останется выше прогнозов, по-прежнему велики", - пояснили в компании.

Таким образом, пиковые значения ключевой ставки будут достигнуты в первом квартале 2022 года, так как ЦБ намерен как можно быстрее вернуть инфляцию к целевому уровню, отметили в SberCIB.