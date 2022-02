Роскомнадзор: Apple исполнила практически все требования "закона о приземлении"

"Компания Apple Distribution International Ltd. предоставила в ведомство необходимые документы о создании на территории России представительства. Таким образом Apple Distribution International Ltd. исполнены практически все обязанности по закону о приземлении, за исключением установки счетчика посещаемости", - сказали в ведомстве.

От компании Spotify AB в Роскомнадзор поступила информация об учреждении российского юридического лица. "На данный момент проводятся предусмотренные законом процедуры и проверка предоставленных документов", - пояснили там.

Также компания Likeme Pte. ltd. уведомила о своих планах по учреждению российского юридического лица. Подтверждающих документов компания не предоставила.

Закон о приземлении

Для компаний, не исполняющих требования закона, предусмотрены ограничения экономического характера - запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денежных средств, а также возможно применение технологических мер - от замедления трафика до полной блокировки ресурса на территории России.

По состоянию на 4 февраля личный кабинет на сайте Роскомнадзора зарегистрировали следующие иностранные ИТ-компании: Apple Distribution International Ltd, Twitter, Inc. TikTok Pte. Ltd, Likeme Pte. ltd, Viber Media S. r.l, Spotify AB.

Форму обратной связи на своих информационных ресурсах разместили Apple Distribution International Ltd, TikTok Pte. Ltd, Likeme Pte. ltd, Spotify AB, Viber Media S. r.l.

В соответствии с новым законом, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.