В Крыму поступления налогов от туризма выросли в 1,5 раза в 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Крыма за 2021 год составили 5 млрд 779,8 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минкурортов региона.

"В общей сумме налогов по данным УФНС за 2021 год поступления от туризма составили 9,8% (за 2020 год доля составляла 7,8%). По экспертной оценке, сфера туризма дает мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений от смежных с туризмом отраслей в объеме более 25%. По оценке Росстата, за девять месяцев 2021 года валовый доход от отрасли превысил показатели 2020 года в целом и составил свыше 36 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли за 2020 год составили 3,8 млрд рублей, что на 2,5% больше, чем в 2019 году и в 2,3 раза больше, чем в 2014 году.

Крым в 2021 году в четвертый раз побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В 2021 году республику посетили 9,5 млн путешественников, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.