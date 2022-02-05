Эксперты: январские события на фондовых рынках не будут чувствительными для РФ длительно

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Новые геополитические и санкционные риски для России чреваты ростом инфляции выше прогноза, ослаблением рубля и замедлением экономики, считают опрошенные ТАСС эксперты. Однако, по их мнению, январские события на фондовых рынках носят краткосрочный характер.

"Если последствиями локдаунов стали нарушения логистических цепочек, дефицит отдельных видов товаров, то новые геополитические и санкционные риски чреваты падением курса рубля, повышением инфляции выше прогнозируемого уровня. Оптимизм внушает тот факт, что при падении высокотехнологичного сектора инвесторы переходят в ТЭК, конъюнктура которого в среднесрочной перспективе имеет положительную динамику", - считает профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Майя Дубовик.

По мнению экономистов, сейчас Россия больше подготовлена к западной изоляции, чем в 2014-2015 годы, но это не исключает паники на рынках и в обменных курсах рубля. "Логическая цепочка очевидна: при дальнейшем ослаблении рубля и реализации внешнеполитических рисков ЦБ РФ перейдет к более жесткой денежно-кредитной политике из-за всплеска инфляции. В свою очередь, это приведет к давлению практически на все базовые макроэкономические показатели, рассчитываемые в реальном выражении: от ВВП до зарплат. Про рецессию речи пока не идет, но более высокая изолированность России от международных рынков может снизить темпы потенциального роста российской экономики с 2-3% в год до 0-2%. Многое зависит от характера потенциальных санкций, способности властей и бизнеса диверсифицировать активность в сторону стран Азии во главе с Китаем", - говорит руководитель аналитического отдела департамента банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Старший экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков так же считает, что инфляция в России по итогам 2022 года будет выше официального прогноза, а рост ВВП - ниже. "Что касается макроэкономических прогнозов, то, на наш взгляд, инфляция уложится в диапазон 5,3-5,6% в текущем году с учетом того, что волатильность последних дней, по сути, приводит к ужесточению кредитных условий, росту осторожности потребителей и стимулирует накопление сбережений. При этом рост экономики окажется скорее ниже официальных прогнозов и составит 2,2-2,4% в 2022 году", - сказал он.

Краткосрочный характер

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин, в свою очередь, считает, что январские события на рынках носят краткосрочный характер и в долгосрочной перспективе на России не отразятся.

"Российский финансовый рынок сильно пострадал в январе от резко возросших геополитических рисков - это спровоцировало массовый отток средств нерезидентов из рублевых активов, что оказало значительное давление на российскую валюту", - сказал Наметкин.

"Наблюдаемая нами сильная коррекция на фондовом рынке в январе вероятнее всего носит краткосрочный характер. По мере снижения неопределенности на геополитической арене и улучшения новостного фона можно ожидать заметного отскока котировок по широкому фронту ценных бумаг. На долгосрочном горизонте подобные периоды повышенной волатильности на фондовом рынке практически не сказываются на динамике российской экономики", - заключил он.