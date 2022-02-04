Индия отклонила просьбу Илона Маска о налоговых льготах для ввоза электромобилей

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 февраля. /ТАСС/. Индия отклонила запрос компании Илона Маска Tesla о введении налоговых льгот на ввоз в эту страну электромобилей. Как сообщает в пятницу телеканал NDTV, по мнению индийской стороны, Tesla следует развернуть производство в самой Индии или ввозить частично собранные транспортные средства по более низким налоговым ставкам и окончательно собирать их в стране.

Ранее Илон Маск сообщил, что хочет, чтобы Индия снизила налоги, доходящие до 100% на импортируемые электромобили, чтобы позволить компании начать продажи автомобилей, построенные в других местах, по конкурентоспособным ценам. Но индийские власти не готовы идти на уступки.

"Мы посмотрели, нужно ли перепрофилировать пошлины, но определенное внутреннее производство уже происходит", - приводит телеканал слова главы центрального совета по косвенным налогам и таможенным сборам Вивека Джохри. По словам Джохри, Tesla должна последовать примеру местных компаний, таких как Mahindra & Mahindra и Tata Motors, которые инвестируют в создание мощностей для выпуска электромобилей в самой Индии.

По мнению многих производителей электромобилей, высокие импортные пошлины в Индии являются сдерживающим фактором для зарубежных компаний-производителей. Tesla ранее предложила индийскому правительству снизить импортные пошлины на электромобили до 40%.