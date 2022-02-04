ЕС ожидает, что поставки газа из Азербайджана к лету достигнут 10 млрд куб. м

БАКУ, 4 февраля. /ТАСС/ . Евросоюз ожидает, что объемы поставок азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору (ЮГК) в ближайшее время достигнут запланированных показателей - 10 млрд куб. м. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции министерского заседания в рамках Консультативного совета ЮГК еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

"Если подойти к вопросу с точки зрения перспектив безопасности поставок, то этот трубопровод [ЮГК] создает возможность для диверсификации маршрутов. <...> Мы ожидаем, что в ближайшее время его возможности увеличатся и достигнут 10 млрд кубометров - я имею в виду поставки в Европу", - сказала еврокомиссар.

Она отметила, что в настоящее время изучаются ожидания европейского газового рынка. "Основываясь на результатах этих исследований, мы можем планировать расширение [поставок]", - добавила Симсон.

По ее оценкам, уровня в 10 млрд куб. м объем поставок газа в Европу может достигнуть к лету.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (ТАП), являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают ежегодный экспорт более 10 млрд куб. м азербайджанского газа на европейский рынок, из которых 8 млрд куб. м получит Италия, по 1 млрд куб. м - Греция и Болгария.

ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Его пропускная способность составляет 16 млрд куб. м газа. Основным источником сырья для ЮГК считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м.