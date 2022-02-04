МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Организованные торги ценными бумагами на СПБ бирже возобновятся в 22:00 мск, говорится в сообщении пресс-службы торговой площадки.

Ранее СПБ Биржа сообщила о приостановке организованных торгов ценными бумагами в 19:00 мск. В сообщении торговой площадки отмечалось, что причины технического сбоя выясняются.

СПБ Биржа - ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. В обращении на организованных торгах СПБ Биржи находятся более 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.