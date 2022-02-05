В Думе предлагают дать россиянам еще одну попытку получить кешбэк на фитнес за 2022 год

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко предлагает продлить для фитнес-центров срок подачи документов для включения в специальный перечень в целях предоставления россиянам компенсации по налоговому вычету за занятие физкультурой и спортом по итогам 2022 года. Копия запроса, направленного в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, есть в распоряжении ТАСС.

Для получения налогового вычета за занятия физкультурой и спортом организация-поставщик физкультурно-оздоровительных услуг должна входить в специальный перечень и соответствовать следующим критериям: основным видом деятельности организации должны быть спорт и физическая культура, в штат должны входить работники со специальным профильным образованием, компания не должна быть включена в реестр недобросовестных поставщиков услуг и товаров.

"Физкультурно-спортивная организация, индивидуальный предприниматель в целях включения в перечень организаций в течение месяца с даты вступления в силу постановления (от 6 сентября 2021 года, о перечне спортивных и физкультурных услуг, оплачивая которые граждане могут получить налоговый вычет - прим. ТАСС) представляют в орган исполнительной власти субъекта РФ в области физкультуры и спорта документы, подтверждающие соответствие данным критериям", - говорится в документе.

"Проанализировав имеющуюся законодательную практику, а также обращения граждан и представителей физкультурно-спортивных организаций, считаю, что пункт о необходимости физкультурно-спортивным организациям и индивидуальным предпринимателям в течение месяца с даты вступления в силу постановления правительства представлять документы, подтверждающие соответствие критериям, подлежит изменению, так как указанный срок является необоснованно коротким и не позволил большинству вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателям предоставить этот пакет документов", - добавляет Кусайко.

Депутат предлагает исключить пункт об обязанности подачи пакета документов в течения месяца с даты вступления в силу соответствующего постановления правительства и дать организациям и индивидуальным предпринимателям срок до 1 сентября 2022 года. Согласно данными мониторинга исполнения закона, который приводит пресс-служба Совета Федерации, из более чем 19 тысяч физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей в реестр министерства спорта на данный момент вошли только 3 880 объектов. Как пояснила Кусайко ТАСС, проблема заключается в том, что клиенты клубов, которые не успели за месяц со дня вступления в силу постановления войти в специальный перечень, не смогут воспользоваться налоговым вычетом за 2022 год. В случае переноса срока подачи документов на 1 сентября 2022 года клиенты фитнес-центров смогут в 2023 году подать заявление на налоговый вычет по итогам 2022 года, добавила депутат.

О налоговом вычете

Президент России Владимир Путин в начале апреля 2021 года подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Как говорится в законе, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Как отмечается в запросе Кусайко, в большинстве населенных пунктов РФ с населением менее 50 тысяч человек фитнес-центры представлены в единичном виде и не имеют альтернативы. "Отсутствие данных организаций в перечне организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, а в связи с этим отсутствие у граждан возможности получить налоговый вычет, является обстоятельством, ограничивающим и не позволяющим гражданам реализовать свое право на укрепления здоровья, физического развития и участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, которое гарантировано Конституцией РФ", - говорится в запросе.