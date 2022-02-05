Кабмин расширил параметры предоставления субсидий для станкостроителей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила субсидирования производителей станкоинструментальной продукции. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

За счет федеральной поддержки предприятия предоставляют покупателям скидку на свою продукцию. "Изменения касаются производителей систем числового программного управления для различных станков и обрабатывающих центров. Теперь максимальный размер субсидируемой скидки при продаже такой продукции будет увеличен с 25 до 33%", - говорится в сообщении. Отмечается, что данная мера позволит повысить конкурентоспособность российской продукции и эффективность самих предприятий.

"Как и прежде, решение об адресной поддержке предприятий принимает Минпромторг по результатам квалификационного отбора, - говорится в сообщении. - Размер выплаты для каждого претендента определяется исходя из объема скидок, зафиксированного в договоре о реализации товара".

В середине августа 2020 года Мишустин подписал постановление, согласно которому производители станков и инструментальной продукции, предоставляющие скидки своим клиентам, претендуют на субсидию от государства. Рассчитывать на такие субсидии могут российские организации, которые не имеют долгов по налогам и страховым взносам, а также не проходят процедуру ликвидации или банкротства. Для производителей оборудования в настоящий момент размер субсидируемой скидки составляет до 25%, а для производителей комплектующих изделий и управляющего программно-аппаратного комплекса - до 33%. В 2020 году на реализацию механизма предполагалось направить 200 млн рублей, в последующие четыре года - еще по 2 млрд рублей.

Вопросы дополнительной поддержки производителей систем числового программного управления премьер-министр обсуждал на международной специализированной выставке "Металлообработка-2021", по итогам которой глава правительства поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития представить предложения по увеличению размера компенсации производителям систем числового программного управления и комплектующих изделий в целях предоставления покупателям скидки на такую продукцию.