В Татарстане экспорт продукции АПК по итогам 2021 года составил $271 млн

КАЗАНЬ, 5 февраля /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Татарстане по итогам 2021 года составил $271 млн. План выполнили на 108%. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиль Залаков.

"Минсельхозом России и Министерством сельского хозяйства Татарстана в конце года в связи с засушливыми погодными условиями и тем, что мы понимали, что валовый сбор зерна и масличных, а это основные наши позиции по экспорту, будет меньше предыдущих показателей, мы подписали дополнительное соглашение о показателе для нас экспорта в размере $250 млн в сопоставимых ценах. По итогам 2021 года мы отправили на экспорт продукцию агропромышленного комплекса в сумме $271. План выполнен на 108%", - сказал Залаков.

Он отметил, что по объективным причинам уменьшился экспорт зерна и непереработанной продукции. "В то же время растет экспорт продукции пищевой перерабатывающей промышленности и прочих видов продовольствия. Наши кондитеры усилили свои позиции на экспортных рынках. Экспорт этого года стал более качественным. Это очень важно", - сказал Залаков.

Основными партнерами, по словам Залакова, традиционно остаются страны ближнего Зарубежья, Европа, Китай.

Замминистра отметил, что республика усиливает свои позиции в экспорте продукции "Халяль". Если два года назад Татарстан отгружал на экспорт такую продукцию в размере 2-3 млн рублей, то по итогам 2021 года цифра составила уже более $5 млн.

Задача на 2022 год

В 2022 году, отметил Залаков, планируется увеличить экспорт продукции АПК до $330 млн.

"Если погода не подведет, планируем вырастить достаточное количество зерновых и масличных культур. Наш Казанский маслоэкстракционный завод - драйвер экспортной продукции. Плюс необходимо отметить компании "Агросила", "Татспиртпром", которые также ежегодно наращивает объемы экспорта, "Акульчев" - кондитерка растет", - сказал Залаков.

По итогам 2020 года сумма реализованной продукции на экспорт составляла $266,8 млн с приростом к 2019 году на 37,4%.

О проекте

Федеральный проект "Экспорт продукции АПК" входит в состав нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта.