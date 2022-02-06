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В Якутии разрабатывают новый инструмент развития на сельских территориях

Власти республики намерены вывести поселения на самодостаточный уровень развития

ЯКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии разрабатывают новый инструмент развития на сельских территориях, сообщила в воскресенье министр экономики республики Майя Данилова в прямом эфире онлайн-отчета кабмина региона.

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"В отношении сельских территорий мы сейчас разрабатываем новый инструмент развития. На федеральном уровне есть ТОР (территории опережающего развития - прим. ТАСС), аналогично ТОРам здесь в республике могли быть созданы наши региональные территории с особым регулированием, в которых можно было бы при помощи, допустим, поддержки отдельных инвестиционных проектов добиваться того, чтобы поселения выходили на самодостаточный уровень развития", - сказала Данилова в эфире телеканала "Якутия-24".

Всего на ТОР "Якутия" и ТОР "Южная Якутия", которые действуют на территории региона, работают 48 резидентов. Все проекты рассчитаны на создание более 10 тыс. новых рабочих мест, из которых 8 тыс. уже создано. Общий объем инвестиций по всем соглашениям составляет более 124 млрд рублей, на сегодня резиденты ТОР уже направили 69,55 млрд рублей инвестиций.

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