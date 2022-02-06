В Кисловодске в 2022 году на проектирование дорог и школ направят 210 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Кисловодска в 2022 году направят 210 млн рублей на проектирование объектов городской инфраструктуры, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В 2022 году в Кисловодске на проектирование объектов выделят 210 млн рублей. В этом году будут созданы проекты двух детских садов, проект реконструкции проспекта Победы, объездных дорог и прокола, который соединит главную транспортную магистраль Кисловодска с улицей Широкой и Кирова", - сказал Моисеев, добавив, что также подготовят проекты новых дорог и реконструкции корпуса первой школы на улице Богдана Хмельницкого.

"Кисловодск - динамично развивающийся курортный город. Благодаря вниманию губернатора Владимира Владимирова и федеральных властей мы сегодня реализуем ряд социальных и курортных объектов. Нам необходимо создать дополнительные въезды в город, избавится от очередей в образовательные учреждения. Эти инициативы подержаны, объекты находятся на стадии проектирования для реализации в ближайшие годы", - рассказал глава Кисловодска.

Кисловодск - курорт федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.