Электродный завод в Новочеркасске увеличил экспорт на 50% по итогам 2021 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Компания ЭПМ "Новочеркасский электродный завод" в Ростовской области в 2021 году экспортировала более 14,8 млн тонн продукции, что превышает показатели 2020 года на 50%, сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

Согласно данным, предоставленным пресс-службой, в 2021 году завод экспортировал 14, 976 млн тыс. тонн продукции. По отношению к 2020 году, когда экспортировали 9,952 млн тонн, рост составил 50,5%. В 2022 году предприятие рассчитывает экспортировать 16,285 млн тонн готовой продукции.

До конца года завод построит на производстве три новые печи, а в модернизацию вложит на 20% больше, чем годом ранее - 721,526 млн рублей.

ОА "ЭПМ-Новочеркасский электродный завод" - крупнейшее предприятие в России по выпуску графитированных электродов. Основными потребителями продукции стали производители России, стран СНГ, Европы, Азии и Америки.