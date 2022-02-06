В Северной Осетии план по экспорту продукции АПК за 2021 год выполнили на 160,6%

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выполнили план по экспорту продукции агропромышленного комплекса за 2021 год на 160,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

"За 2021 год из Северной Осетии экспортировано продукции агропромышленного комплекса на сумму $71 млн. Прогнозный показатель выполнен на 160,6%", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения между Минсельхозом России и правительством Северной Осетии о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", целевой индикатор по экспорту продукции АПК для республики на 2021 год запланировали в объеме $44,2 млн.

Основу экспорта продукции АПК Северной Осетии традиционно составляют зерно, кондитерские изделия, слабоалкогольные и безалкогольные напитки.

География поставок продукции из Северной Осетии - Грузия, Узбекистан, Турция, Азербайджан, Армения, Киргизия, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Туркмения и другие страны.