Министр обороны Германии выступила за скорейшую закупку ударных беспилотников

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт выступила за скорейшее приобретение беспилотников, способных нести вооружения. Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke.

"Парламентарии отправляют солдат на операции. Там им должна быть обеспечена наилучшая защита", - сказала Ламбрехт. "Речь не идет о приобретении автономных боевых систем. В конечном итоге всегда решать должен человек, а не компьютер. Если это обеспечено, то несущие оружие дроны могут использоваться для защиты солдат", - добавила Ламбрехт.

Министр пообещала прилагать усилия для того, чтобы такие БПЛА "были закуплены в нынешний законотворческий период". Как напомнила Ламбрехт, правящая в ФРГ коалиция (социал-демократы, "зеленые" и либералы) договорилась о возможности применения ударных беспилотников. "И 98% моей партии (СДПГ) одобрили этот коалиционный договор", - добавила она.

Командование ВВС ФРГ в последние годы требует одобрить применение ударных дронов в целях защиты военных в горячих точках. Критики же считают, что такой вариант значительно снижает порог использования боевых средств. Разведывательные БПЛА давно стоят на вооружении Бундесвера, но они слишком малы, чтобы носить оружие.