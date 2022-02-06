Китай частично опробует на Хайнане регламент Транстихоокеанского партнерства

ХАЙКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Китая в рамках эксперимента частично введут в островной провинции Хайнань некоторые правила Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылой на Главное таможенное управление КНР.

По словам главы ведомства Ни Юэфэна, для этого "порт свободной торговли Хайнаня в 2022 году реализует рамочный план таможенного контроля и план институциональной организации".

В 2021 году Китай подал заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве. Оно предполагает создание преференциальных торговых отношений между странами Тихоокеанского региона. На данный момент в него входят 11 участников: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония.

На протяжении последних десятилетий Китай создавал несколько пилотных зон свободной торговли, в том числе на Хайнане, для либерализации торговли.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.