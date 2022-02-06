Более 660 млн рублей направили на поддержку МСП в свердловских моногородах в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в 2021 году направил на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах региона более 660 млн рублей. Средства составили поручительства по кредитам и льготные микрозаймы, сообщили ТАСС в организации.

По данным с сайта министерства инвестиций и развития региона, в перечень моногородов Свердловской области включены 17 муниципальных образований.

"В 2021 году в моногородах было предоставлено 37 поручительств по займам 32 субъектам МСП на сумму 246,8 млн рублей, что позволило им привлечь кредитные ресурсы на сумму 1,396 млрд рублей. 244 предпринимателям в моногородах Свердловской области предоставлено 270 микрозаймов на сумму 409,4 млн рублей", - сообщили в фонде.

Кроме того, в 2021 году впервые самозанятые из моногородов области получили микрозаймы под процент, равный половине ключевой ставки ЦБ РФ. Поддержка была оказана в общей сложности почти на 6,3 млн рублей.

В линейке СОФПП представлено 10 программ займов, в том числе "Моногород", ставка по которому для реализации приоритетных проектов составляет 4,25% (при недостаточном обеспечении в 8,5%). Заем рассчитан на женщин-предпринимателей, социальных предпринимателей, резидентов ТОРов, индустриальных парков, экспортеров, а также сельхозпроизводителей, компании, работающие в сферах экологии, спорта и туризма. Выдача займов по данной программе была возобновлена в мае 2020 года.

Всего по итогам 2021 года СОФПП направил на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса региона 4,2 млрд рублей.