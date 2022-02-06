{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 660 млн рублей направили на поддержку МСП в свердловских моногородах в 2021 году

В перечень моногородов области входят 17 муниципальных образований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в 2021 году направил на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах региона более 660 млн рублей. Средства составили поручительства по кредитам и льготные микрозаймы, сообщили ТАСС в организации.

По данным с сайта министерства инвестиций и развития региона, в перечень моногородов Свердловской области включены 17 муниципальных образований.

"В 2021 году в моногородах было предоставлено 37 поручительств по займам 32 субъектам МСП на сумму 246,8 млн рублей, что позволило им привлечь кредитные ресурсы на сумму 1,396 млрд рублей. 244 предпринимателям в моногородах Свердловской области предоставлено 270 микрозаймов на сумму 409,4 млн рублей", - сообщили в фонде.

Кроме того, в 2021 году впервые самозанятые из моногородов области получили микрозаймы под процент, равный половине ключевой ставки ЦБ РФ. Поддержка была оказана в общей сложности почти на 6,3 млн рублей.

В линейке СОФПП представлено 10 программ займов, в том числе "Моногород", ставка по которому для реализации приоритетных проектов составляет 4,25% (при недостаточном обеспечении в 8,5%). Заем рассчитан на женщин-предпринимателей, социальных предпринимателей, резидентов ТОРов, индустриальных парков, экспортеров, а также сельхозпроизводителей, компании, работающие в сферах экологии, спорта и туризма. Выдача займов по данной программе была возобновлена в мае 2020 года.

Всего по итогам 2021 года СОФПП направил на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса региона 4,2 млрд рублей.

Теги
РоссияСвердловская область
Китай частично опробует на Хайнане регламент Транстихоокеанского партнерства
По словам руководителя Главного таможенного управления КНР Ни Юэфэна, для этого "порт свободной торговли в 2022 году реализует рамочный план таможенного контроля и план институциональной организации"
Читать полностью