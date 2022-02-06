Иран и РФ создадут совместную группу для развития торговли сельхозпродукцией

ТЕГЕРАН, 6 февраля. /ТАСС/. Иран и Россия сформируют совместную рабочую группу по развитию торговли сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщил в воскресенье заместитель министра сельского хозяйства республики Мохаммад Мехди Боруманди.

"Для наращивания уровня отношений между двумя странами министерства сельского хозяйства Ирана и России договорились создать совместную рабочую группу", - цитирует его агентство Mehr. По словам Боруманди, в группу войдут замминистры и другие должностные лица.

"Мы ожидаем, что совместное заседание двух стран может пройти в апреле - мае, и оба государства ожидают положительных изменений в области экспорта сельскохозяйственной продукции и соответствующих технологий", - добавил он.

28 января торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин в интервью ТАСС сообщил, что торговый оборот двух государств составил около $4 млрд по итогам 2021 года, что является рекордно высоким показателем. По его словам, доля сельскохозяйственной продукции в торговле стран достигает почти 80%.