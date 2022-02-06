Независимый директор "Русснефти" лорд Скидельски покинул компанию из-за пандемии

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Независимый директор "Русснефти" 83-летний британский лорд Роберт Скидельски покинул совет директоров компании в январе 2022 года из-за ограничений, вызванных пандемией, которые не позволяют ему в полной мере выполнять свои обязанности в очных заседаниях совещательного органа. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Скидельски уведомил "Русснефть" о сложении полномочий в январе этого года, отметили в компании. "В своем письме в адрес совета директоров он назвал главной причиной решения о выходе из состава совета продолжающуюся пандемию коронавируса (санитарно-эпидемиологические ограничения), которая не позволяет ему в полном объеме исполнять свои обязанности, так как в графике совета значительное количество очных заседаний", - говорится в комментарии компании. Там пояснили, что на протяжении 2020-2021 годов Скидельски испытывал сложности с очным участием в заседаниях совета директоров.

Ранее издание Daily Mail сообщило о том, что причиной ухода Скидельски стали некие санкции, "под которыми находится компания". В "Русснефти" эту публикацию назвали "очередной провокацией британской прессы по отношению к России". "Компания опровергает сведения издания о том, что лорд Скидельски покинул состав ее совета директоров в связи с санкциями по отношении к "Русснефти", - говорится в ее заявлении. Там пояснили, что в отношении компании не введены санкции ни в одной из юрисдикций, "поэтому никаких ограничений в сотрудничестве с "Русснефтью" в любом статусе нет ни у кого".

Скидельски является членом палаты лордов парламента Великобритании с 1991 года. С 1990 года является профессором политической экономии университета Уорик. Всего в совете директоров компании восемь членов, двое из которых являются независимыми.

В 2021 году Великобритания внесла бывшего совладельца "Русснефти" Михаила Гуцериева в санкционный список из-за его связей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. До этого против Гуцериева ввели санкции страны Евросоюза. Позднее компания сообщала, что Гуцериев покинул акционерный капитал компании. Владельцем 37,15% акций стал его брат, Саит-Салам Гуцериев через кипрскую компанию Vemonar Holdings Ltd.