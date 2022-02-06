Жители Гагаузии попросили руководство России об альтернативных Молдавии поставках газа

КИШИНЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Жители Гагаузии обратились к руководству России и "Газпрома" с просьбой снизить цену на газ для автономии. Об этом было заявлено на митинге протеста против повышения цен на газ, топливо и продукты питания, который прошел в воскресенье в городе Комрат. Перед собравшимися выступили депутаты Народного собрания, которые ранее приняли решение направить в Москву делегацию для переговоров.

"Уже подготовлены и отправлены письма на имя президента России Владимира Путина, замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, главы "Газпрома" Алексея Миллера. Мы ждем ответа. Я уверен в том, что Россия протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде газа", - заявил на митинге депутат Народного собрания Виктор Петров. В качестве одной из мер гагаузские депутаты предлагают осуществить альтернативные Молдавии поставки газа в Гагузию из магистрального Трансбалканского трубопровода, который проходит через территорию автономии.

Энергетический кризис

В октябре прошлого года газораспределительная компания "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. По нему в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла c $140 до $430 за 1 тыс. куб. м, а к январю она уже составила $647. В связи с этим Национальное агентство по регулированию в энергетике разрешило увеличить на 45% внутренние тарифы на газ, приобретаемый у "Газпрома", после чего тариф вырос с 9 227 до 13 418 леев за 1 тыс. куб. м (с $511 до $743)

Важным положением контракта также стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. Однако уже в ноябре прошлого года республика просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства выделило правительство республики. В конце января в Молдавии был введен режим ЧП сроком на 60 дней после нового уведомления "Газпрома" о возможной приостановке подачи газа, если молдавская сторона не выполнит свои финансовые обязательства по оплате текущих поставок. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица расценила действия российской компании как "недружественный жест", однако деньги были перечислены и газ не перекрыли.