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Энергетический кризис в Европе
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Боррель: цены на газ в разных странах ЕС выросли в 6-10 раз по сравнению с 2021 годом

Как заявил глава внешнеполитической службы ЕС, это оказывает большое давление на цены на электричество

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Цены на природный газ в разных государствах Евросоюза выросли в 6-10 раз по сравнению с 2021 годом. Об этом написал в воскресенье в своем блоге глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.

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"Цены на газ в ЕС сегодня в 6-10 раз выше, чем были год назад, что оказывает большое давление на цены на электричество", - отметил он.

РФ сделала больше для повышения устойчивости к западным санкциям, чем ЕС для повышения способности перенести перебои с поставками газа, сказал Боррель.

ЕС обсудит в понедельник с США снижение зависимости от российского газа и поставки американского СПГ в Европу.

 

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СШАБоррель, ЖозепЭнергетический кризис в Европе
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