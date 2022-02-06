Боррель: цены на газ в разных странах ЕС выросли в 6-10 раз по сравнению с 2021 годом

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Цены на природный газ в разных государствах Евросоюза выросли в 6-10 раз по сравнению с 2021 годом. Об этом написал в воскресенье в своем блоге глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.

"Цены на газ в ЕС сегодня в 6-10 раз выше, чем были год назад, что оказывает большое давление на цены на электричество", - отметил он.

РФ сделала больше для повышения устойчивости к западным санкциям, чем ЕС для повышения способности перенести перебои с поставками газа, сказал Боррель.

ЕС обсудит в понедельник с США снижение зависимости от российского газа и поставки американского СПГ в Европу.