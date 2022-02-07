Доля автоматически оформленных таможенных деклараций в ДФО выросла на 23%

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Доля таможенных деклараций на Дальнем Востоке, оформленных в автоматическом режиме, за 2021 год выросла с 64% до 87%, сообщает в понедельник пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

"Доля деклараций на товары, автоматически зарегистрированных Дальневосточной электронной таможней (ДВЭТ) в 2021 году, увеличилась на 23%. В начале года автоматически регистрировалось 64% поданных деклараций на товары, в конце года - 87% деклараций. Резкий скачок доли автоматической регистрации в ноябре - декабре 2021 года обусловлен подключением поста к централизованным алгоритмам авторегистрации и автовыпуска на уровне ФТС России", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, речь идет о декларациях на товары, которые регистрируются в таможне без участия инспектора. В 2021 году среднее время выпуска декларации на безрисковые партии товаров составило 1 час 30 минут. Всего сотрудники ДВЭТ оформили 88 907 деклараций на 8,9 млн тонн товаров стоимостью $ 5,2 млрд.

В федеральный бюджет в 2021 году было перечислено 34,7 млрд рублей таможенных платежей. Более 85% платежей приходится на импортные поставки товаров.

Дальневосточная электронная таможня была образована 15 мая 2020 года, а с 3 сентября входящий в ее состав центр электронного декларирования (ЦЭД) начал оформление деклараций. Это произошло в рамках реформы таможенных органов России, которая уменьшила число мест таможенного оформления с более чем 600 до 16. На Дальнем Востоке с 1 декабря 2020 года действует два ЦЭД: Владивостокский таможенный пост (оформляет грузы на морском транспорте) и Дальневосточный таможенный пост (на остальных видах транспорта).