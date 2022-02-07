Экспорт древесины из Приангарья сократился на 9,2% в 2021 году

ИРКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Объем экспорта древесины из Иркутской области в 2021 году сократился на 9,2% по сравнению с 2020 годом и составил 8,8 млн куб. м. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Иркутской таможни.

"В течение предыдущего года из Иркутской области на экспорт отгружено 8 млн 787 тыс. кубометров древесины: 6 млн 819 тыс. кубометров пиломатериалов и 1 млн 968 тыс. кубометров круглого леса. По сравнению с 2020 годом общий объем отгрузки экспортируемой древесины сократился на 9,2%. Снижение <…> произошло за счет сокращения отгрузок пиломатериалов на 10,5%, круглого леса - на 4,7%", - говорится в сообщении.

Несмотря на снижение, на Иркутскую область приходится более половины от общего объема экспорта леса из Сибирского федерального округа.

В зоне деятельности Иркутской таможни в 2021 году на 18% по сравнению с 2020 годом увеличилось количество административных дел, связанных с недекларированием или недостоверным декларированием лесоматериалов. По факту контрабанды леса и лесоматериалов было возбуждено 31 уголовное дело, из них восемь - в отношении организованных групп лиц. Общая стоимость незаконно перемещенных лесоматериалов по уголовным делам составила более 388,5 млн рублей.

Иркутская область - один из главных лесопромышленных регионов России, в Приангарье сосредоточено более 10% лесов страны.

С 1 января 2022 года в России ограничен вывоз необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Она может вывозиться только через два железнодорожных пункта пропуска: Люття (Республика Карелия) и Хасан (Приморский край). Также повышен ряд экспортных пошлин с целью стимулирования глубокой переработки леса и содействия декриминализации лесной отрасли.