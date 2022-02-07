СМИ: Toshiba разделят на две компании

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Японская электротехническая корпорация Toshiba вопреки ранее объявленному плану намерена разделиться не на три, а на две компании. Это сделано по требованию ряда акционеров, которые выразили несогласие с прежней программой, сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo.

В ноябре прошлого года Toshiba объявила о намерении разделиться на три отдельные компании в 2023 финансовом году (начнется 1 апреля 2023 года). Предполагалось, что одна из них будет заниматься полупроводниками и другими электронными компонентами, вторая - тяжелым промышленным оборудованием, в частности для электростанций, а третья станет управлять имуществом всей группы. Теперь в интересах экономии и более эффективного менеджмента решено объединить вторую и третью компании в одну.

По данным экономической газеты Nikkei, планы разделения связаны со стремлением руководства Toshiba повысить капитализацию всей группы за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития.

В последние годы корпорация переживает кризис, связанный, в частности, с разразившимся в 2015 году крупным скандалом из-за подделки финансовой отчетности, а также с серьезными убытками, которые она понесла в 2017 году из-за банкротства американского подразделения. Toshiba также сотрясал конфликт между ее руководством и рядом крупных акционеров.