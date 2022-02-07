Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса начала работу в тестовом режиме

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Цифровая платформа для российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) начала работу в тестовом режиме, с ее помощью бизнес может получить наиболее востребованные государственные и коммерческие услуги для своего развития. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ).

В декабре 2021 года правительство РФ одобрило проведение с 1 февраля 2022 года эксперимента по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу, самозанятым и гражданам, которые только собираются начать свое дело, на базе цифровой платформы МСП. Как уточнили в пресс-службе кабмина, эксперимент продлится до 1 февраля 2025 года, после чего полученный опыт проанализируют и масштабируют.

"В России начала функционировать цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства на домене мсп.рф. Она позволит получить наиболее востребованные для развития бизнеса государственные и коммерческие сервисы и услуги. На данный момент доступно 11 онлайн-сервисов-помощников, необходимых для открытия и ведения бизнеса. К концу года их будет более 15. Перечень сервисов определили сами предприниматели, которые участвовали в разработке платформы. В настоящее время она работает в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

Как отметили в Корпорации МСП, при регистрации пользователя в личном кабинете платформа автоматически рассчитает рейтинг бизнеса, основываясь на данных Федеральной налоговой службы (ФНС), Центрального банка и других официальных источников. Юрлицу доступны 35 показателей, индивидуальному предпринимателю (ИП) покажут 15 параметров, в том числе данные о стоп-факторах. Предприниматель сможет увидеть, есть ли налоговая задолженность, нарушались ли условия использования ранее предоставленной поддержки.

"Если предприниматель захочет пройти полную диагностику, то он через платформу подает заявку, не обращаясь лично в центр "Мой бизнес" своего региона, и получает оценку уже по 44 показателям, этот функционал будет доступен в середине февраля. По итогам анализа будут предлагаться меры поддержки, их перечень будет постоянно расширяться", - уточнили в пресс-службе Корпорации МСП.

На платформе также запустили сервис подачи заявки на кредит на сумму до 10 млн рублей одновременно в несколько банков. Сейчас на платформе восемь банков-партнеров: "Открытие", ПСБ, Совкомбанк, банк "ДОМ.РФ", НИКОбанк, МСП Банк (дочернее общество Корпорации МСП), банк "Кузнецкий", Генбанк. Их количество будет расти по запросу кредитных организаций и пользователей, подчеркнули в Корпорации МСП. Там ожидают, что к концу 2022 года на платформе будут представлены не менее 15 банков. Ответ с предодобренными предложениями от кредитных организаций придет в личный кабинет пользователя для выбора и оформления оптимального варианта. При этом предложенная ставка останется неизменной на момент оформления кредита, уточнили в пресс-службе Корпорации МСП.

Другие сервисы для бизнеса

В сервис внедрили конструктор документов с самыми востребованными типовыми шаблонами: 70 для юридических лиц и 35 для физических. Также есть законодательный дайджест, где разъясняются изменения в российской нормативно-правовой базе.

"За каждым сервисом стоит запрос от представителей бизнеса по оптимизации предпринимательской деятельности. Благодаря переводу в "цифру" упрощаются и ускоряются бизнес-процессы, а значит бизнесу получить поддержку становится проще и быстрее. И теперь можно, например, зарегистрировать свое дело онлайн или подать заявки на привлечение финансирования сразу в несколько банков. Что важно, на одном ресурсе будут собраны и региональные меры поддержки", - приводится в сообщении комментарий главы Корпорации МСП Александра Исаевича.

В отдельный блок выделили региональные меры поддержки, которые можно получить онлайн. Сейчас на цифровой платформе представлены 37 сервисов и услуг из 10 регионов. Пока региональные меры поддержки доступны предпринимателям, чей бизнес зарегистрирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, Алтайском и Пермском краях, а также в Бурятии. Ожидается, что остальные субъекты подключат к платформе в 2022 году.

Для предпринимателей также создали сервис по бизнес-обучению. В личном кабинете доступна экспресс-проверка компетенций в виде тестирования, с помощью которой можно определить уровень профессиональных и личностных навыков, а после получить персональные рекомендации по их развитию. Особенность данного сервиса - возможность найти персонального наставника по интересующему направлению и записаться на встречу.

Для начинающих предпринимателей платформа поможет определить оптимальную правовую форму и налоговый режим. После этого можно направить заявку на регистрацию без госпошлины и визита в налоговую. В течение года по запросу бизнеса и коммерческих платформ интегрируют дополнительные сервисы, главный критерий отбора которых - востребованность у предпринимателей.

Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития, ее создание предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".