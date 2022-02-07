МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московский экспорт в страны Скандинавии за 11 месяцев 2021 года составил $1,35 млрд, что на 27% больше по сравнению с показателями 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, по последним данным Центрального банка Российской Федерации, на 1 июля 2021 года накопленный объем иностранных инвестиций в Москву из стран Скандинавии составил $1,2 млрд. Из них 77% от общего объема - $912 млн - вложили инвесторы из Швеции, 20% - 239 млн - из Дании и 3% - 41 млн - пришлись на Норвегию. В целом за последние пять лет накопленный объем иностранных инвестиций из скандинавских стран вырос на 21%.

"Скандинавские страны являются важным экономическим партнером Москвы. Торговый оборот города с этим регионом Европы за 11 месяцев 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 25% и составил $2,8 млрд. Так, экспорт Москвы в страны Скандинавии увеличился на 27% - до 1,35 млрд долларов. Объем импорта за январь-ноябрь прошлого года составил $1,45 млрд, что на 23% выше показателей 2020 года", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Как правило, скандинавские инвесторы вкладывают средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость. На территории Москвы ведут хозяйственную деятельность скандинавские компании из разных отраслей. Так, шведское предприятие ABB локализовало в городе производство оборудования для систем связи в энергетике. В столице работает индустриальный сервисный центр компании SKF - крупнейшего в мире производителя подшипников, систем смазки и мехатроники. Представительство оператора связи Tele2 в России было основано с участием шведского капитала: в Москве расположен головной офис.

Также головной офис имеют в столице косметическая компания Oriflame, производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, производитель бытовой техники Electrolux. Есть представительства в Москве датских компаний: Blucher Metal - производитель дренажных систем из нержавеющей стали, Blue Water Shipping - международный перевозчик грузов, Coloplast - производитель медоборудования и лекарств, LEGO Group - производитель развивающих игрушек и конструкторов.

"Ключевыми норвежскими компаниями, ведущими дистрибьюторскую, коммерческую, представительскую или научно-исследовательскую деятельность в столице, являются производитель потребительских товаров и химической продукции Orkla, производитель материалов на основе кремния Elkem, производитель гофрированной бумаги и картона Elopak, один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений Yara International", - добавили в пресс-службе.

Развитие инфраструктуры

Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, Москва развивает инновационную инфраструктуру, предлагает площадки для локализации бизнеса, использует различные формы государственно-частного партнерства, в том числе концессионные соглашения, офсетные контракты, предлагающие государственные закупки взамен на инвестиции, а также контракты жизненного цикла, обеспечивающие производителям многолетнюю загрузку мощностей.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, на сегодняшний день в Москве созданы комфортные условия для иностранных инвесторов - это обусловливает рост прямых иностранных инвестиций, особенно из стран Европы. Например, довольно высок интерес Финляндии к столице: накопленные вложения из нее превысили $4,3 млрд. Достаточно активно инвестируют в экономику города и такие европейские страны, как Германия, Франция, Австрия, Италия. А общий объем накопленных иностранных инвестиций в Москве на 1 июля 2021 года составил $268,5 млрд.