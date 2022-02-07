"AliExpress Россия" вложит 6 млрд руб. в строительство склада в Екатеринбурге

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Маркетплейс "AliExpress Россия" инвестирует 6 млрд руб. в строительство склада в Екатеринбурге, он будет запущен в III квартале 2022 года, говорится в сообщении компании.

"Представители "AliExpress Россия" и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов провели рабочую встречу, на которой обсудили начало строительства нового собственного фулфилмент-центра в Екатеринбурге. <…>. Общий объем инвестиций составит 6 млрд руб.", — говорится в сообщении.

Строительство начато в декабре 2021 года. Объект общей площадью 74 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию в середине третьего квартала 2022 года. Мощность фулфилмент-центра составит около 200 тыс. отправлений в сутки. Кроме того, компания планирует наладить через Екатеринбург доставку товаров из Китая, что позволит сократить срок доставки до 7 дней.

Как добавили в департаменте информационной политики Свердловской области, в настоящий момент закончены земляные работы, погружено 4 тыс. свай - 50% от общего объема. Для строительства компания привлекла более 200 человек из Свердловской области. Новый склад необходим для оперативной доставки товаров AliExpress всего региона. Товары российских продавцов планируется доставлять за 1-3 дня.

"Сейчас с AliExpress Россия работает более 3,6 тыс. продавцов из Свердловской области - за год их число выросло в 2,8 раз. Половина из них - индивидуальные предприниматели, 300 продавцов - самозанятые, остальные 1,5 тыс. - юридические лица. <…> Всего в магазинах продавцов Свердловской области на AliExpress представлено более 2,1 млн уникальных товарных позиций. За год этот показатель вырос в 1,7 раз", - привели данные в департаменте.

О компании

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group, VK (Mail), USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.