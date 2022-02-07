Экспорт плоского проката из России в 2021 вырос в два раза

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Объем экспорта российского плоского проката из железа и нелегированной стали в 2021 году вырос в денежном выражении в два раза и составил $7,358 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. В натуральном выражении экспорт проката вырос на 11,6%, до 8,5 млн тонн.

В декабре по сравнению с ноябрем 2021 года экспорт этого вида продукции из России увеличился на 3,8% в денежном выражении - до $578,8 млн, в натуральном выражении этот показатель снизился на 4,6%, до 574,8 тыс. тонн.

Экспорт полуфабрикатов из железа или нелегированной стали в декабре 2021 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем в 2,67 раза в денежном выражении - до 952,2 млн долларов, в натуральном выражении - в 2,69 раза, до 1,363 млн тонн. За весь 2021 год экспорт этого вида продукции вырос на 89% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в денежном выражении, до 9,176 млрд долларов и на 15% в натуральном выражении, до 14,979 млн тонн.

Экспорт передельного и зеркального чугуна в чушках, болванках или прочих первичных формах в декабре снизился в денежном выражении на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до $186 млни вырос на 3,3% в натуральном выражении, до 353,8 тыс. тонн. За 12 месяцев 2021 года экспорт этого вида продукции вырос на 52,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в денежном выражении, до $1,993 млрд, в натуральном выражении снизился на 6%, до 3,932 млн тонн.

Экспорт железных руд и концентратов, включая обожженный пирит, в декабре увеличился на 21,4% по сравнению с предыдущим месяцем в денежном выражении - до $498,3 млн, в натуральном выражении на 34,3% - до 3,267 млн тонн. За 12 месяцев 2021 года экспорт этого вида продукции вырос на 91,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в денежном выражении, до $3,796 млрд, но сократился на 1,7% в натуральном выражении, до 25,296 млн тонн.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действовали пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состояла из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывался в долларах за тонну.