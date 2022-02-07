Цены на туры в Турцию могут вырасти до 50% перед летним сезоном

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Цены на туры в Турцию могут вырасти на 25-50% перед летним сезоном 2022 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

"По сравнению с прошлым годом тарифы турецких отелей в евро поднялись примерно на 10%, иногда на 15%. Но до апреля у туристов есть возможность купить туры существенно дешевле. Перед сезоном цены взлетят на 25-50%, прогнозируют эксперты", - говорится в сообщении.

По оценкам Tez Tour и PAC Group, цены в рублях на летнее размещение в турецких отелях выросли по сравнению с прошлым годом в среднем на 20%, в отдельных случаях - на 25%. После окончания акции раннего бронирования цены на проживание в отелях Турции могут вырасти в среднем еще на 25-40%, прогнозируют в Pegas Touristik. В PAC Group отметили, что без скидок по акции раннего бронирования стоимость размещения в пятизвездочных отелях Турции может вырасти примерно на 50%, отметили в АТОР.

Туроператоры ежедневно получают тысячи заявок на туры в Турцию по акции раннего бронирования. В связи с этим, "горящих" туров в эту страну в мае - июне 2022 года не будет, подчеркнули в ассоциации. По данным туроператоров, этой зимой доля Турции в общем объеме забронированных туров на лето равна или превышает 70%.

Прогнозируется, что к концу акции раннего бронирования 2022 года все игроки рынка вернутся к допандемийным объемам по продажам туров в Турцию или превзойдут их. Средняя глубина продаж путевок в эту страну в начале февраля у крупных туроператоров составляет 150-190 дней. Наибольшее количество бронирований туров приходится на май, июнь и первую половину июля, добавили в АТОР.