В Дзержинске начнут строить экотехнопарк по переработке литий-ионных батарей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Экотехнопарк "Центр", строительство которого начнется в Дзержинске Нижегородской области в 2022 году, будет перерабатывать литий-ионные батареи электротранспорта и мобильных устройств. Об этом заявил в понедельник ТАСС директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.

"Специализированный экотехнопарк мы создаем в Дзержинске Нижегородской области для переработки литий-ионных батарей электротранспорта", - сказал Лебедев.

По его словам, предприятие Росатома - компания "Русатом Гринвэй" займется строительством экотехнопарка. Производство будет включать технологические линии для сортировки и переработки батарей различного типа общей производительностью до 50 тыс. тонн в год. Технологический процесс ориентирован на извлечение вторичных материальных ресурсов - алюминия, меди, магнитной фракции, литий-содержащего концентрата, никель-кобальтового сплава и никель-железного сплава

"Русатом Гринвэй" планирует привлечь для создания экотехнопарка инвестиции в размере более 5 млрд рублей. При этом в ходе проектирования завода закладывается переработка систем накопления энергии, которые производит компания "Рэнера" (входит в Росатом). Это позволит создать систему замкнутой переработки аккумуляторов электротранспорта, отвечающую высоким экологическим нормам, отметили в компании.

О создании экотехнопарков в России

Федеральным проектом "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" нацпроекта "Экология" предусмотрено создание семи экотехнопарков. Пять из них являются универсальными, там будут представлены все технологические подходы к переработке таких отходов. Один, в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области, займется переработкой ртутьсодержащих отходов, а экотехнопарк в Дзержинске - литий-ионными батареями.

Росатом уже приступил к строительству первых двух экотехнопарков - в Саратовской и Курганской областях.

Отходы I-II классов: свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля), ртуть-содержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть), отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы), органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства), водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы). Радиоактивные вещества в этот список не входят.