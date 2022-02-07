Яровая подготовит предложения по реализации концепции развития круизного туризма

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая совместно с правительством Камчатского края подготовит предложения в план мероприятий по реализации концепции развития круизного туризма в РФ до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба политика в понедельник.

"Что касается Камчатки, то совместно с правительством края мы подготовим наши предложения в план мероприятий, которые учтут составляющие, необходимые для эффективной реализации концепции и развития круизного туризма в Камчатском крае и в целом на Дальнем Востоке и в Арктике", - приводятся слова Яровой в сообщении.

Как отметила парламентарий, основа для реализации новых решений на Камчатке уже создана. "Принят разработанный мною ранее закон о круизном судоходстве, который дал саму возможность захода иностранных круизных лайнеров в порты Дальнего Востока, предложил новый алгоритм, соединивший потенциал Дальнего Востока и интересы туристов из разных стран, дал толчок развитию новых направлений бизнеса", - пояснила она.

Яровая напомнила, что в марте 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование госполитики в сфере туризма, "который дал возможность органам местного самоуправления разрабатывать муниципальные программы развития туризма, а Ростуризму дал полномочие разрабатывать единые федеральные методические рекомендации по разработке региональных и муниципальных программ развития туризма".

"Вопрос туристических маршрутов для семей, для детей и для туристов с детьми по-прежнему на повестке. В каждом субъекте есть своя специфика, мы законодательно установили требования, чтобы регионы разработали маршруты, которые будут интересны и безопасны. И сегодня предстоит интегрировать их в систему круизов, сформировать единый привлекательный продукт как для российских, так и иностранных туристов", - заключила она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в стране до 2024 года. Концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. План мероприятий по ее реализации будет разработан Ростуризмом и предоставлен в правительство до 1 июля 2022 года.