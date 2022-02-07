Блинкен утверждает, что Росссия придерживает поставки газа в Европу

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия придерживает в настоящее время поставки природного газа в Европу, несмотря на острую потребность в них на континенте. Шеф американской дипломатии выступил с таким утверждением на заседании Совета США - ЕС по энергетике, заседание которого на министерском уровне состоялось в понедельник в Вашингтоне.

"Момент, подобный нынешнему, демонстрирует, почему эти отношения [США и ЕС] столь важны для трансатлантической и, в действительности, глобальной безопасности. Именно в то время, когда Европе больше всего необходимы стабильные поставки энергоресурсов, чтобы люди пережили зиму, Россия попыталась увеличить свои рычаги влияния в сфере энергетики", - утверждал Блинкен. "Как отметило Международное энергетическое агентство (МЭА), государственные компании России в настоящее время придерживают поставки природного газа - те самые поставки, способные содействовать снижению рекордно высоких цен, с которыми сталкиваются европейцы", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

Ранее глава МЭА Фатих Бироль, слова которого приводило информационное агентство Bloomberg, выразил мнение, что напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России. С его точки зрения, в дефиците газа в хранилищах Европы в большей степени виноват "Газпром".

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул в середине января в эфире телеканала "Россия-1", что ни "Газпром", ни Россия в целом не виноваты в случившемся в Европе энергетическом кризисе. "Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакой здесь, безусловно, вины нет ни "Газпрома", ни вообще России", - отметил заместитель председателя правительства. Он пояснил, что на развитие энергокризиса в Европе повлияла долгая зима, которая заставила поднять из подземных хранилищ в Европе значительные объемы газа. Кроме того, мировая экономика стала восстанавливаться, а сжиженный газ, прежде всего из США, ушел на азиатские рынки, добавил Новак.