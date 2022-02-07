СМИ: власти Бахрейна ввели бессрочный "золотой" вид на жительство

КАИР, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Королевства Бахрейн объявили о введении "золотой" резидентской визы (аналог вида на жительство), которая предоставляется на неограниченный период времени при условии соответствия определенным требования. Об этом сообщила в понедельник газета Bahrain Tribune.

По ее сведениям, "золотую" визу могут получить как действующие резиденты, так и нерезиденты. Ее обладатель сможет многократно въезжать и выезжать из страны без ограничений, получит право на работу в королевстве. Право проживать на Бахрейне получат также близкие родственники держателя такой визы.

Для получения "золотой" визы действующим резидентам необходимо проживать на территории Бахрейна не менее пяти лет, а их ежемесячная заработная плата на протяжении этого периода времени должна составлять в среднем не менее 2 тыс. бахрейнских динаров (около $5,3 тыс.). Вид на жительство может быть продлен на неограниченный срок в случае, если резидент соответствует этому требованию, указывает издание.

Помимо этого, такая виза будет "незамедлительно" предоставлена резидентам и нерезидентам в случае, если заявитель владеет одним или несколькими объектами недвижимости стоимостью не менее 200 тыс. динаров (около $530,5 тыс.), является "очень талантливым" человеком или пенсионером с ежемесячным доходом не менее 4 тыс. динаров (около $10,6 тыс.). Также необходимо проживать на Бахрейне в течение 90 дней в году.