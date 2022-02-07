Абрамченко поручила проработать расширение санитарных зон угольных разрезов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос увеличения границ санитарно-защитных зон по периметру угольных разрезов до 2 км по всей России. Об этом вице-премьер сообщила в своем Instagram по итогам встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Абрамченко отметила, что глава Кузбасса во время встречи указал на проблему сокращения санитарно-защитных зон угольными предприятиями до нескольких десятков метров от жилых домов. "Предложение губернатора - увеличить такую зону до 2 км и больше не располагать угольные предприятия вблизи жилых районов. В противном случае бизнесу нужно брать на себя все расходы по переселению граждан. Поручила заняться и детально проработать эту инициативу", - написала она.

Кроме того, вице-премьер поручила губернаторам субъектов России, расположенных в Сибири, составить чек-лист экологических проблем, наиболее влияющих на качество жизни граждан. "В их числе для Кузбасса как раз накопленный вред, прежде всего от шахт. Будем анализировать влияние на здоровье людей таких объектов и вносить в перечень для последующей ликвидации", - добавила Абрамченко.