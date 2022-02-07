Объем оборотных средств предприятий Карелии вырос на 30% по итогам 2021 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 февраля. /ТАСС/. Оборот предприятий, работающих в Карелии, по итогам 2021 года вырос на 30,2%, достигнув уровня 733,8 млрд рублей. Это позволило увеличить доходы консолидированного бюджета республики до рекордного уровня в 80 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"В 2021 году оборот организаций вырос на 30,2% в сравнении с предыдущим годом и составил 733,8 млрд рублей", - рассказали в региональном министерстве.

По словам министра экономического развития и промышленности Карелии Олега Ермолаева, увеличение оборота предприятий повысило доходную базу бюджета республики в два раза по сравнению с 2020 годом: налог на прибыль вырос в 2,6 раза. "В результате в 2021 году доходы бюджета Республики Карелия превысили 70 млрд рублей - консолидированного бюджета Карелии - 80 млрд рублей, что стало рекордным значением в истории республики", - рассказал Ермолаев.

Наибольший рост оборота в 2,2 раза показали предприятия по производству машин и оборудования. В два раза вырос показатель у компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых и производством напитков, в 1,7 раз - в деревообработке и рыбоводстве, в 1,6 раз - на производстве химических веществ и химических продуктов.

Тенденцию к росту объясняют увеличением объемов производства, а также благоприятной обстановкой на внешних рынках, куда поставляется продукция республиканских предприятий. Цены производителей промышленных товаров по сравнению с 2020 годом как внутри страны, так и при поставках на экспорт выросли в 1,5 раза.