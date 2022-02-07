Блинкен заявил, что США добиваются увеличения поставок газа в Европу

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются увеличения поставок природного газа в Европу, намерены поддержать проекты ЕС, призванные оказать помощь Украине со снабжением ее данным видом топлива. С такими заявлениями выступил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. Он принял участие в заседании Совета США - ЕС по энергетике, которое состоялось на министерском уровне в Вашингтоне.

"Президент [Джо] Байден заверил, что США сделают все возможное, чтобы помочь преодолеть любые перебои в поставках энергоресурсов в Европу. И, действительно, мы уже этим занимаемся. В краткосрочной перспективе мы ведем обсуждения с правительствами и крупными поставщиками [топлива] в мире об увеличении объемов поставок природного газа. И сам рынок корректируется", - сказал шеф американской дипломатии.

Эти усилия призваны помочь в том числе "Украине, энергетическая безопасность которой находится под особой угрозой ввиду российской агрессии", утверждал Блинкен. "США признательны ЕС за его готовность поддержать проекты, которые позволят газу поступать на Украину из Европы, - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. - И мы готовы помочь этим усилиям и посредством нашей дипломатии, и технической экспертизы".

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, слова которого приводило информационное агентство Блумберг, выразил мнение, что напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России. С его точки зрения, в дефиците газа в хранилищах Европы в большей степени виноват "Газпром".

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул в середине января в эфире телеканала "Россия-1", что ни "Газпром", ни Россия в целом не виноваты в случившемся в Европе энергетическом кризисе. "Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакой здесь, безусловно, вины нет ни "Газпрома", ни вообще России", - отметил заместитель председателя правительства. Он пояснил, что на развитие энергокризиса в Европе повлияла долгая зима, которая заставила поднять из подземных хранилищ в Европе значительные объемы газа. Кроме того, мировая экономика стала восстанавливаться, а сжиженный газ, прежде всего из США, ушел на азиатские рынки, добавил Новак.