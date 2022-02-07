Аграриев на Кубани в полной мере обеспечили удобрениями для сезонных полевых работ

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Аграрии в Краснодарском крае, являющемся одним из основных сельскохозяйственных регионов России, в полной мере обеспечены удобрениями для проведения сезонных полевых работ за счет реализации соглашений, подписанных ранее с ключевыми производителями, сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в понедельник.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что, несмотря на временный запрет на экспорт аммиачной селитры, несколько сельхозпроизводителей Краснодарского края столкнулись с дефицитом этого удобрения накануне посевной кампании. Якобы сельхозпредприятия на юге России не могут законтрактовать около 60 тыс. тонн.

"Кубанские аграрии в полной мере обеспечены удобрениями для проведения сезонных полевых работ. Так, в целях своевременной поставки в Краснодарский край минеральных удобрений Минсельхоз края подписал соглашения с ключевыми производителями - АО "МХК "ЕвроХим", ПАО "Акрон", ПАО "ФосАгро", АО ОХК "УРАЛХИМ", ПАО "КуйбышевАзот" и АО "Минудобрения". В итоге на сегодня обеспеченность азотными удобрениями для проведения весенней подкормки озимых культур под урожай 2022 года составляет 92%, фосфоросодержащими для сева яровых культур - 50%", - сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что аграрии продолжают докупать недостающие объемы удобрений, сложностей в этом вопросе не возникает, также в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края работает телефон горячей линии, куда сельхозпроизводители могут обращаться в случае возникновения проблем приобретения удобрений.

В 2021 году власти Краснодарского края направили в Минсельхоз России заявку на обеспечение в 2022 году российскими заводами аграриев региона 1,1 млн тонн удобрений в физическом весе по фиксированной цене. На российском рынке минеральных удобрений в 2021 году сложилась напряженная ситуация, за год значительно выросли цены. В связи с этим для поддержки аграриев правительство реализует комплекс мер. В частности, ввели временное ограничение на экспорт отдельных видов удобрений, а совместно с Минпромторгом и субъектами России подготовили план по приобретению минеральных удобрений в разбивке по производителям, удобрения будут поставляться российскими заводами.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны. В 2021 году собрали рекордный урожай зерновых культур - 12,4 млн тонн, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года. Основной вид экспортируемой продукции - зерно.