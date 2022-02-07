Омская область почти на 50% увеличит финансирование покупки жилья для детей-сирот

ОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области в 2022 году дополнительно выделят 190 млн рублей на приобретение жилья для детей-сирот, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. Это позволит почти на 50% увеличить финансирование этого направления и обеспечить жильем еще 100 выпускников детских домов.

Ранее омское Минобразования сообщило, что очередь на жилье детей-сирот ежегодно увеличивается в регионе на 700-800 человек, или более чем на 10%. Этот показатель более чем в три раза превышает число квартир, предоставляемых за год выпускникам детских домов. По состоянию на 1 мая 2021 года в очереди числились более 6 тыс. человек.

"Правительство Омской области предусматривает выделение дополнительных средств на эти цели в размере 190 млн рублей. Это как минимум еще сто человек будут обеспечены жильем", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.

Ранее правительство региона сообщило о том, что в 2022 году на приобретение 234 квартир для детей-сирот будет направлено около 400 млн рублей. Таким образом плановые показатели благодаря дополнительно выделенным средствам вырастут почти на 50%.

По словам губернатора, что с 2022 года омские сироты могут получить жилищные сертификаты на 1,8 млн рублей. Это позволит выпускникам детских домов купить квартиру по своему выбору, а при наличии собственных средств, материнского капитала или кредита приобрести жилье большей площади.

Сибирский регион также договорился с тремя крупными застройщиками - группой компаний "Эталон", компанией "Брусника" и группой компаний "Стройбетон" - о передаче 5% общей площади вводимых в строй жилых помещений детям-сиротам. Первые многоквартирные дома этими застройщиками будут введены в эксплуатацию в 2023 году.