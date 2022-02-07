Молдавия в марте может попросить об отсрочке аудита долга "Газпрому"

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии могут попросить об отсрочке аудита долга "Газпрому" на предстоящем в марте заседании молдавско-российской межправительственной комиссии из-за того, что проверку нельзя завершить до мая, как было оговорено. Об этом сообщил в понедельник председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Есть риск не успеть завершить аудит до 1 мая, но этого нельзя допустить. Думаю, что на уровне межправкомиссии в марте нужно будет согласовать другой срок, отодвинуть его", - сказал Чебан в интервью интернет-изданию Lisa.md. По его словам, руководство "Молдовагаза" готово предоставить информацию по долгу, но нужно, чтобы ее подтвердил независимый аудит.

Чебан не согласился с мнением некоторых молдавских политиков, которые винят российскую компанию в проблемах в энергетике республики. "Некоторые во всем хотят винить "Газпром". Но "Газпром" всегда был лоялен к "Молдовагазу" и к Республике Молдова. Нам дали возможность подписать соглашение об урегулировании долгов в течение 5-7 лет - это более $700 млн по правому берегу", - сказал он. По его словам, долг возник из-за недостатков в механизме оплаты потребленного газа в Молдавии, тариф на который на протяжении прошедших лет менялся не в соответствии с динамикой цен.

Долги и аудит

Инициатором проверки выступило правительство Молдавии, которое считает необходимым уточнить размер задолженности перед "Газпромом". Для аудита предполагается привлечь независимую международную компанию. Погашение долга и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре прошлого года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей - $709 млн.

В конце прошлого года парламент Молдавии распорядился провести проверки и на "Молдовагазе". Аудит коснется как дочерних компаний предприятия, так и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. В проверке будут задействованы Счетная палата и зарубежные аудиторы. Итоговый отчет должен быть представлен до 30 ноября 2022 года.

"Молдовагаз" был создан в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".