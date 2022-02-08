Счетная палата России разработает рекомендации по поддержке малой авиации

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ проведет анализ мер государственной поддержки развития малой авиации, реализуемых в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года, а также выработает новые рекомендации. Об этом говорится в плане работы ведомства на текущий год.

"Уровень развития малой авиации непосредственно влияет на качество жизни населения в удаленных и труднодоступных районах страны. Авиаперевозки в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях носят социальный характер и зачастую оказываются безальтернативными", - отметил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, слова которого приводит пресс-служба СП РФ.

"По итогам проверки мы планируем выработать ряд действенных рекомендаций по повышению результативности использования соответствующих бюджетных ассигнований и государственного имущества, а также созданию условий для развития малой авиации", - добавил он.

По мнению аудитора, принимаемые федеральными и региональными властями меры позволили сохранить аэродромную инфраструктуру и нарастить маршрутную сеть. В то же время повышения уровня авиационной доступности, в том числе ценовой, пока добиться не удается, считает Богомолов.