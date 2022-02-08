"Ведомости": Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции с 4% до 5,9% в 2022 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития России изменило прогноз по темпам инфляции в 2022 году, повысив его с 4% до 5,9%. Обновленные оценки предоставлены к рассмотрению в правительство, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.

Информацию о пересмотре темпов инфляции газете подтвердил близкий к правительству собеседник, а также источник, знакомый с оценками министерства. Показатель пересмотрен в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по уточнению основных параметров прогноза социально-экономического развития страны. По информации источника, близкого к кабмину, несмотря на то, что новый прогноз уже сформирован, его параметры гибкие, они во многом зависят от конъюнктуры.

По данным "Ведомостей", сейчас власти обсуждают, какой объем бюджетных средств будет доступен в этом году дополнительно к уже предусмотренным в законе суммам. По итогам 2022 года ожидаются сверхплановые доходы, необходимо более точно понять их сумму, чтобы оценить, какими ресурсами власти располагают для финансирования мер из будущего послания президента Федеральному собранию. Также могут возникнуть не предусмотренные в законе о бюджете расходы, например, на индексацию государственных контрактов из-за удорожания стройматериалов, добавил газете федеральный чиновник.

Как уточнил изданию представитель Минэкономразвития, динамика инфляции в 2022 году будет зависеть прежде всего от темпов мировой инфляции, на которую будут влиять денежно-кредитная политика ведущих стран, скорость восстановления глобальных цепочек поставок, ситуация с урожаем в государствах - ключевых производителях сельхозпродукции. Он добавил, что основные параметры прогноза социально-экономического развития будут представлены в апреле.

За период с 22 по 28 января 2022 года инфляция в России составила 0,19%, следует из данных Росстата. При этом, по данным Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция с 22 по 28 января ускорилась до 8,82% против 8,64% неделей ранее.