На Алтае в 2022 году отремонтируют по нацпроекту почти вдвое больше дорог, чем в 2021 году

ТАСС, 8 февраля. Финансирование нацпроекта "Безопасные и качественные" автодороги в Республике Алтай в 2022 году увеличили на 25% - до более чем 3,3 млрд рублей. Это позволит отремонтировать почти в два раза больше автодорог, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в Минрегионразвития республики.

"Объем дорожного фонда Республики Алтай в 2022 году составляет более 5 млрд 228 млн рублей. Основой объем средств направляется на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - более 3 млрд 347 млн рублей. Эти средства будут направлены на приведение дорог в нормативное состояние, реконструкцию, капремонт. В рамках нацпроекта в 2022 году планируется выполнить ремонт 255 км автомобильных дорог регионального значения и дорог агломерации", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что в прошлом году на эти цели в рамках нацпроекта направили более 2,6 млрд рублей, что на четверть меньше финансирования текущего года. На эти деньги в регионе по нацпроекту удалось отремонтировать почти 140 км автодорог. В этом году в числе крупных проектов специалисты отмечают начало ремонта автодороги Акташ - Улаган, ведущей к отдаленных высокогорным селам. Эти работы планируется завершить до конца 2024 года.

По последним данным, в республике в нормативном состоянии находятся более 865 км автодорог, что составляет почти 29% от общей протяженности дорог регионального значения. По итогам работ в текущем году предполагается, что этот показатель вырастет до 36%. Работы будут проводиться практически во всех районах республики.

Среди крупных проектов, которые будут реализованы в 2022 году не только в рамкам нацпроекта, власти отмечают продолжение строительства участков дороги Урлу-Аспак - Каракол в рамках программы по развитию туризма. Строительство этой дороги, которая ведет к популярным у туристов Каракольским озерам, началось в 2019 году. Также в этом году продолжится работа по ремонту дороги на Телецкое озеро, переданной на федеральный уровень в мае 2020 года.