Токио создает фонд для финансирования поэтапного прекращения выбросов углекислого газа

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии приняло во вторник проект поправок к законодательству, направленных на создание фонда финансирования мер по постепенному прекращению промышленных выбросов углекислого газа в атмосферу. Власти страны вложат в него 20 млрд иен (почти $174 млн).

Фонд должен начать работу осенью 2022 года. Путем привлечения частных инвестиций его объем намечено довести до 100 млрд иен (более $867 млн), сообщило информационное агентство Kyodo. Из фонда предполагается финансировать различные проекты внедрения возобновляемых источников энергии, технологий эффективной переработки отходов, сохранения и увеличения площади лесов, поглощающих углекислоту.

Правительство Японии намерено к 2050 году полностью прекратить в стране автомобильные и промышленные выбросы углекислого газа в атмосферу.