Плату за негативное воздействие на системы водоотведения направят в инвестпрограммы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вступило в силу постановление правительства, согласно которому плата за негативное воздействие на системы водоотведения станет одним из источников финансирования инвестиционных или производственных программ. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Согласно законодательству, плата за негативное воздействие должна быть использована в качестве источника финансирования инвестиционных или производственных программ, а также на возврат займов и кредитов, привлекаемых в рамках их исполнения", - говорится в сообщении. Плату за негативное воздействие получает организация, которая осуществляет водоотведение для абонентов, сбрасывающих вредные вещества в системы водоотведения.

Новый подход позволит разрабатывать долгосрочные программы модернизации объектов ЖКХ и привлекать дополнительные инвестиции, а ресурсоснабжающие организации будут иметь стимул получать плату за негативное воздействие с других организаций. При этом раньше региональные органы тарифного регулирования не оценивали целевое использование компаниями этой платы.

Также документ устранил противоречия, которые возникают при внесении изменений в действующие концессионные соглашения для объектов водоотведения и водоснабжения, и проблему "бестарифного" периода. Теперь появилась возможность временного использования новой водоснабжающей организацией тарифа, который был установлен для ранее действовавшей компании. Постановление позволяет использовать ЕИАС ФАС России для направления материалов и предложений об установлении тарифов.