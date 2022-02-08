"Яндекс" назвал претензии "Кассир.ру" по делу "о колдунщиках" безосновательными

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" считает безосновательными претензии "Кассир.ру", который решил оспорить соглашение с "Яндексом" по антимонопольному делу о "колдунщиках". Об этом ТАСС заявили в пресс-службе "Яндекса".

"Мы считаем претензии "Кассир.ру" безосновательными. Антимонопольный спор завершился мировым соглашением сторон. В результате диалога с партнерами, нам удалось в кратчайшие сроки проинтегрировать более 50 различных интернет-сервисов в поиск. Достигнутое соглашение является уникальным примером саморегулирования, которое будет способствовать развитию поиска в интернете в интересах всего рынка", - считают в компании.

"Кассир.ру" 7 февраля направил кассационную жалобу в Московский арбитражный суд на решение суда о мировом соглашении между ФАС, "Яндексом" и другими заявителями по антимонопольному делу о "колдунщиках". Отметка о поступлении жалобы имеется в картотеке арбитражных дел.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на кассационную жалобу "Кассир.ру" написала, что компания решила оспорить заключение мирового соглашения по антимонопольному делу о "колдунщиках". Как отмечает газета, из жалобы следует, что ООО "Кассир.ру Национальный билетный оператор" не согласно с вынесенным 19 января 2022 года определением суда, полагает его незаконным и подлежащим отмене по основаниям, "которые будут сформулированы после ознакомления с определением суда в окончательной форме". Основной бенефициар "Кассир.ру" Евгений Филькенштейн пояснил газете, что интересы компании не учтены в соглашении.

19 января 2022 года ФАС, "Яндекс" и заявители по антимонопольному делу о "колдунщиках" заключили мировое соглашение. Соответствующий документ после подписания всеми сторонами по антимонопольному делу утвердил Арбитражный суд Москвы. "Яндекс" признал обоснованность выданного ФАС предупреждения и выполнил его положения. Заявители подтвердили, что компания совершила все необходимые действия, направленные на устранение дискриминационных условий в собственной поисковой системе, добавили в ФАС.

Рассмотрение дела о поисковой выдаче "Яндекса"

В августе 2020 года некоторые российские онлайн-сервисы, включая ЦИАН и "Авито", направили в ФАС жалобу, в которой обвинили "Яндекс" в злоупотреблении доминирующим положением. Их основная претензия заключалась в том, что "колдунщики", или обогащенные ответы, чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика другими сайтами. В "Яндексе" в ответ заявляли, что такие блоки не имеют никаких преимуществ перед другими результатами поиска.

В конце февраля 2021 года стало известно, что ФАС обязала "Яндекс" в течение месяца прекратить предоставлять собственным сервисам, в том числе "Яндекс.Маркету" и "Кинопоиску", преимущества в поисковой выдаче, а также обеспечить равный доступ всех игроков рынка к инструментам продвижения и опубликовать его условия. Служба 13 апреля возбудила против "Яндекса" дело за неисполнение требований, компании может грозить оборотный штраф.

28 мая "Яндекс" заявил, что будет предоставлять всем компаниям доступ к настройке сложных обогащенных ответов, а также опубликовал правила и условия его получения, согласно которым партнеры должны, в частности, предоставлять "Яндексу" свои данные, а также поддерживать на своих ресурсах авторизацию и оплату через инструменты компании. Участники спора с IT-гигантом неоднозначно отреагировали на опубликованные правила. Так, в "Авито" заявили, что ряд требований будет вряд ли выполним представителями отрасли, а в онлайн-кинотеатре IVI обратили внимание на то, что партнерам придется предоставлять "Яндексу" большой объем информации, в том числе составляющей коммерческую тайну.

9 июня стало известно, что "Яндекс" подал в Арбитражный суд города Москвы иск к ФАС о признании решений и действий незаконными по делу об обогащенных ответах в результатах поиска. IT-компания заявила, что изначально ходатайствовала о продлении срока исполнения требований ведомства и подала исковое заявление, чтобы обжаловать отказ в продлении этого срока.