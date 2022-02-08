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Субсидированные авиарейсы из Грозного откроют в Уфу, Казань, Астрахань и Ростов-на-Дону

Также аэропорт договорился о чартерном рейсе в Череповец и обратно, с перспективой его перехода в регулярный

ГРОЗНЫЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Регулярные субсидируемые авиарейсы из Грозного в Уфу, Казань, Астрахань и Ростов-на-Дону планируется открыть в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Грозный (Северный) им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Достигнута договоренность об открытии в 2022 году субсидированных рейсов из Грозного в Уфу, Казань, Астрахань и Ростов-на-Дону. Все эти рейсы, кроме казанского направления, будет выполнять авиакомпания "ЮТэйр". В этой связи следует напомнить, что "ЮТэйр" увеличила число маршрутов из чеченской столицы с двух в 2019 году до девяти в 2021 году. И по предварительной договоренности с администрацией АО "Вайнахавиа" планирует увеличить их до 13", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, руководство аэропорта Грозный договорилось с авиакомпанией "Северсталь" о совершении 26 марта чартерного рейса по маршруту Грозный - Череповец - Грозный с перспективой перехода его в регулярный.

Международный аэропорт Грозный (Северный) имени А.-Х. Кадырова в 2021 году обслужил почти 714 тыс. человек, что является для него рекордом. Такой показатель удалось достичь за счет привлечения новых авиакомпаний, открытия рейсов, а также обеспечения комфортного и бесперебойного обслуживания пассажиров. Реализация проекта "Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)" осуществляется по государственные программы РФ и включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны на период до 2024 года. Общая стоимость проекта составит около 15,5 млрд рублей. Предполагается, что его реализация позволит активно развивать новые авиалинии в республике и обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.

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