Александр Айвазов стал старшим вице-президентом по инвестициям и развитию бизнеса VK

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Александр Айвазов назначен старшим вице-президентом по инвестициям и развитию бизнеса VK. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Старшим вице-президентом по инвестициям и развитию бизнеса назначен Александр Айвазов. Он будет курировать эти сферы, а также M&A и направление онлайн-образования. Ранее Александр руководил компаниями, которые специализировались на прямых инвестициях в высокотехнологичные компании и консолидации активов, занимался сделками слияния и поглощения в России и за рубежом, а также стратегическим консультированием. До прихода в VK Александр отвечал за развитие бизнеса ПАО "Ростелеком" в должности вице-президента", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию сервисов назначен Степан Ковальчук, ранее занимавший должность вице-президента по развитию бизнеса VK. В новой должности он будет курировать стратегические для компании направления музыки и контента, а также работу с сообществами. В новое подразделение войдут соответствующие команды, в частности департамент по видеоконтенту и музыкальным сервисам во главе с вице-президентом Андреем Димитровым, а также дирекция рекомендательных систем, которую возглавляет Сергей Шалаев.

Вице-президентом по связям с государственными органами назначена Ирина Сиренко. До перехода в VK Сиренко была вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти в "Ростелекоме".

"Перед нами стоят амбициозные цели по развитию экосистемы VK, укреплению ее роли на российском рынке. Компания обладает всем необходимым для успеха: уникальными технологиями и платформой, а самое главное - командой профессионалов. Усиление команды направлено на развитие бизнеса в ключевых направлениях и укрепление партнерств. Уверен, вместе мы сможем выйти на новый уровень и повысить статус VK в качестве лидера цифровых сервисов и услуг для наших пользователей", - приводятся в сообщении слова гендиректора VK Владимира Кириенко.