Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже снижался на 0,55% к закрытию предыдущей сессии, до 75,06 рублей, свидетельствуют данные площадки на 14:35 мск. По данным на 14:28 мск, курс доллара снижался до 74,99 рублей (-0,64%).

В последний раз курс доллара опускался ниже 75 рублей 13 января 2022 года.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 1,87%, до $90,96 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,71% и торгуется на уровне $89,76 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:45 мск.