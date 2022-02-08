На субсидии пострадавшим от засухи аграриям Оренбургской области выделили 123 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области утвердило во вторник порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим в 2021 году от чрезвычайной ситуации природного характера, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе губернатора.

"Агропромышленному комплексу возместят часть затрат на приобретение кормов и закупку семян. Всего на эти цели будет направлено 123 млн рублей из областного бюджета", - сказано в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, в 2021 году режим ЧС по засухе был введен на территории 30 муниципальных образований региона. Площадь гибели сельхозкультур составила более 570 тыс. гектаров, или 13% всей посевной площади региона. От засухи пострадали 607 хозяйств.

"Мы уже несколько лет расширяем линейку региональных мер поддержки АПК. Сегодня оренбургские аграрии получают субсидии на закупку удобрений, развитие молочного и мясного животноводства и другие. Безусловно, в дополнительной помощи нуждаются хозяйства, которые пострадали от засухи. Субсидии помогут сельхозпроизводителям сохранить поголовье КРС в период зимовки, а также обеспечить уровень посевных площадей не ниже 2021 года", - цитирует пресс-служба губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.